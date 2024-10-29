Масштабная забастовка на Volkswagen и BMW началась в Германии

В ночь на вторник в Германии начались забастовки работников металлургической и электротехнической отраслей, организованные профсоюзом IG Metall, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, к протестам присоединились также сотрудники крупных автопроизводителей, таких как Volkswagen (VW) и BMW.

По данным издания, около 250 сотрудников Volkswagen вышли на протест в Оснабрюке (Нижняя Саксония), где находится завод компании, оказавшийся под угрозой закрытия. В Баварии, в Регенсбурге, участники забастовки развернули плакаты с требованиями перед заводом BMW, планируя аналогичные действия у завода Audi в Ингольштадте.

Кроме того, около 200 сотрудников компании Clarios, специализирующейся на производстве аккумуляторов, вышли на улицы Ганновера с факелами и профсоюзными флагами. В Хильдесхайме (Нижняя Саксония) забастовку поддержали порядка 400 работников компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover, временно приостановив работу.