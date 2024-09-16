Массовая драка с перестрелкой произошла в Москве

На одном из складов на севере Москвы произошла массовая драка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону, между гостями с разных сторон на кавказской свадьбе произошел конфликт на бытовой почве. В какой-то момент словесная перепалка переросла в потасовку с использованием физической силы. Согласно данным издания, во время произошедшего пострадал один человек, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«В территориальный отдел полиции доставлены более 20 участников конфликта», – поделились в МВД.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На месте работают правоохранители, они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что на месте уже обнаружили несколько гильз. Предположительно, они остались после стрельбы из травматического оружия.