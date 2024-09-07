Массовое захоронение младенцев и детей обнаружили в Великобритании

Массовое захоронение из более чем 300 тел, большая часть из которых – младенцы, рожденные без признаков жизни, а также маленькие дети, обнаружено в графстве Большой Манчестер в Англии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Times, предполагается, что подобные могилы есть по всей стране. Отмечается, что до 1980-х годов захоронением мертворожденных детей занимались больницы, а не их родители. И часто, пишет издание, их хоронили в общей могиле.

Как уточняется, массовые захоронения с останками мертворожденных детей были обнаружены в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.

«Необозначенное массовое захоронение с 303 телами, в основном мертворожденных младенцев и маленьких детей, было обнаружено в городе Олдем», – говорится в сообщении.

Известно, что в захоронении были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, 128 младенцев и маленьких детей, а также 29 взрослых. Имена лишь 147 из них были доступны в сети.

О захоронении заявила женщина, которая искала своих братьев-близнецов, умерших в 1962 году. Один из них родился без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения.

Издание пишет, что на том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения.