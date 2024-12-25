Мастер фасада, магазин
город: Пятигорск
Район: Пятигорск городской округ
Адрес: Черкесское шоссе, 15
Индекс: 357528.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒903‒443‒31‒11
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт