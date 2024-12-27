Мастер кровли, магазин

город: Невинномысск

Район: Невинномысск городской округ

Адрес: улица 3 Интернационала, 128

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒010‒03‒49

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты