Мастер кровли, магазин
город: Невинномысск
Район: Невинномысск городской округ
Адрес: улица 3 Интернационала, 128
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒010‒03‒49
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты