Мастер кровли, торгово-монтажная компания
город: nan
Район: nan
Адрес: улица Крутовская, 29 ст3
Индекс: 108830.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒916‒854‒80‒72
Сайт: http://roof-trade.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (апрель-октябрь: пн-пт 9:00-18:00; сб 10:00-16:00)
Способ оплаты: Оплата через банк, Перевод с карты