Мастер кровли, торгово-монтажная компания

город: nan

Район: nan

Адрес: улица Крутовская, 29 ст3

Индекс: 108830.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒916‒854‒80‒72

Сайт: http://roof-trade.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (апрель-октябрь: пн-пт 9:00-18:00; сб 10:00-16:00)

Способ оплаты: Оплата через банк, Перевод с карты