Мастер кровля

город: Набережные Челны

Район: Набережные Челны городской округ

Адрес: Машиностроительная улица, 19

Индекс: 423800.0

Телефон: +7 (8552) 53‒59‒39

Мобильный Телефон: +7‒906‒330‒57‒07

Сайт: http://zmk-rt.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк