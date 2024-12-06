Мастер кровля
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Машиностроительная улица, 19
Индекс: 423800.0
Телефон: +7 (8552) 53‒59‒39
Мобильный Телефон: +7‒906‒330‒57‒07
Сайт: http://zmk-rt.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк