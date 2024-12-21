Мастер, магазин строительно-отделочных материалов

город: пос. Воротынск

Район: Бабынинский район

Адрес: Железнодорожная, 26

Индекс: 249200.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒901‒995‒77‒33

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Облицовочный камень, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Порошковые краски, Системы перегородок, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 08:30 до 18:00, Вс: с 08:30 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк