Мастер Марио

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Широтная улица, 96 к1

Индекс: 625051.0

Телефон: +7 (3452) 56‒40‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tyumen.mastermario.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Песок / Щебень, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты