Мастер склад, торгово-строительная компания

город: Петропавловск-Камчатский

Район: Петропавловск-Камчатский городской округ

Адрес: Кавказская улица, 5/1

Индекс: 683023.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒791‒55‒04

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для окон, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком