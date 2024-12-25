Мастер склад, торгово-строительная компания
город: Петропавловск-Камчатский
Район: Петропавловск-Камчатский городской округ
Адрес: Кавказская улица, 5/1
Индекс: 683023.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒791‒55‒04
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для окон, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком