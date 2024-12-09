МастерКом, ремонтно-строительная компания

город: Нижний Тагил

Район: Нижний Тагил городской округ

Адрес: Орджоникидзе, 2Б

Индекс: 622007.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒261‒63‒01

Сайт: http://xn—-7sbpuhdifqilh.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Окна, Свайные работы, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты