МастерКом, ремонтно-строительная компания
город: Нижний Тагил
Район: Нижний Тагил городской округ
Адрес: Орджоникидзе, 2Б
Индекс: 622007.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒912‒261‒63‒01
Сайт: http://xn—-7sbpuhdifqilh.xn--p1ai
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Окна, Свайные работы, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты