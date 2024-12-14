Мастерметком, производственная компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: проезд Мальцева, 7 лит А
Индекс: 443022.0
Телефон: +7 (846) 200‒25‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mastermetkom.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк