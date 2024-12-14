Мастерметком, производственная компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: проезд Мальцева, 7 лит А

Индекс: 443022.0

Телефон: +7 (846) 200‒25‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mastermetkom.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк