Мастеровой, магазин строительных материалов

город: с. Урик

Район: Иркутский район

Адрес: Дорожная, 3Б

Индекс: 664531.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒938‒338‒70‒16

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Порошковые краски, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:30

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду