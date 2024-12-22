Мастерская уюта, магазин строительных и отделочных материалов

город: с. Красная Орловка

Район: Новокузнецкий муниципальный район

Адрес: 60 лет Октября, 14

Индекс: 652810.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒950‒574‒90‒50

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк