Мастерстрой, Склад-магазин

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Складской проезд, 6 к6

Индекс: 428022.0

Телефон: +7 (8352) 24‒30‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tk-mstroy.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду