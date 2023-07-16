Мастика НовБытХим, битумно-каучуковая, 1 л

Описание

Мастика битумно-каучуковая гидроизоляционная предназначена для:

гидроизоляционной защиты бетонных, металлических, деревянных и других поверхностей строительных конструкций и сооружений;

приклеивания различных кровельных материалов.

Область применения:

гидроизоляция кровли, железобетонных плит, фундаментов, деревянной опалубки;

гидроизоляция бетонных полов при нанесении цементной стяжки;

обмазка и уплотнение трубопроводов;

склеивание рулонных материалов при создании многослойных покрытий.

Ограничения: Не пригодна для нанесения на нагревающиеся поверхности (трубы с горячей водой, печные трубы и т. д.). Не пригодна для нанесения на внутренние поверхности емкостей, служащих для хранения питьевой воды.

Состав: Органические растворители, битум, синтетические смолы, каучук, минеральные наполнители.

Способ применения: Перед применением мастику тщательно перемешать. Для доведения до рабочей вязкости или при нанесении краскораспылителем разбавить "Ксилолом" марки «Новбытхим». Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, неплотно держащихся слоев краски, при необходимости высушить. Свежая поверхность бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления влаги, как правило, не менее 20 дней. Работы проводить при температуре от -10 °С до +30 °С. Мастика наносится ровным слоем толщиной не более 3 мм с помощью шпателя, кисти, методом налива или распылителем (при соответствующем разбавлении).

Время полного высыхания при температуре +20 °С — 24 часа.

Расход при нанесении кистью в 1 слой: 150-250 г/м2.

Максимальный расход методом налива: 2,5 кг/кв.м.

Техническая информация