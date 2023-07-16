Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915
Описание
Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель. Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций (бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и др.), заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.
Характеристики:
- Бренд: AquaMast;
- Страна происхождения: Россия;
- Температурный режим использования: от -10°С до +40°С;
- Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее: 0.1 МПа;
- Прочность сцепления с металлическим основанием, не менее: 0.1 МПа;
- Вес: 3 кг.
Техническая информация
- Бренд Технониколь
- Страна производства Россия
- Тип гидроизоляционный
- Основа битумно-резиновый
- Вес, кг 3 кг
- Артикул производителя 420915
- Модель Aquamast
- Вес в упаковке 3.39 кг
- Габариты упаковки 19 x 19 x 15 см