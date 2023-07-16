Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Описание

Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель. Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций (бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и др.), заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.

Характеристики:

Бренд: AquaMast;

Страна происхождения: Россия;

Температурный режим использования: от -10°С до +40°С;

Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее: 0.1 МПа;

Прочность сцепления с металлическим основанием, не менее: 0.1 МПа;

Вес: 3 кг.

Техническая информация