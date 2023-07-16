Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Описание

Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель. Предназначена для обмазочной гидроизоляции конструкций (бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и др.), заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.

Характеристики:

  • Бренд: AquaMast;
  • Страна происхождения: Россия;
  • Температурный режим использования: от -10°С до +40°С;
  • Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее: 0.1 МПа;
  • Прочность сцепления с металлическим основанием, не менее: 0.1 МПа;
  • Вес: 3 кг.

Техническая информация

  • Бренд Технониколь
  • Страна производства Россия
  • Тип гидроизоляционный
  • Основа битумно-резиновый
  • Вес, кг 3 кг
  • Артикул производителя 420915
  • Модель Aquamast
  • Вес в упаковке 3.39 кг
  • Габариты упаковки 19 x 19 x 15 см

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