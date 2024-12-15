Материк, строительно-монтажная компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (423) 298‒79‒83

Мобильный Телефон: +7‒904‒628‒79‒83

Сайт: nan

вид деятельности: Изготовление витражей / мозаики, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк