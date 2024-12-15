Материк, строительно-монтажная компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: +7 (423) 298‒79‒83
Мобильный Телефон: +7‒904‒628‒79‒83
Сайт: nan
вид деятельности: Изготовление витражей / мозаики, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк