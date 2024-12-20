Материк, торговая компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Канашское шоссе, 7/1 к4

Индекс: 428000.0

Телефон: +7 (8352) 76‒76‒76

Мобильный Телефон: +7‒969‒759‒78‒88

Сайт: http://materikpro.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты