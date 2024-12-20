Материк, торговая компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Канашское шоссе, 7/1 к4
Индекс: 428000.0
Телефон: +7 (8352) 76‒76‒76
Мобильный Телефон: +7‒969‒759‒78‒88
Сайт: http://materikpro.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты