Матирующие салфетки для лица `ESSENCE` ALL ABOUT MATT! 50 шт

Матирующие салфетки для лица `ESSENCE` ALL ABOUT MATT! 50 шт

Матирующие салфетки для лица `ESSENCE` ALL ABOUT MATT! 50 шт

213 ₽ 181 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 15 г
  • Высота упаковки: 13 мм
  • Ширина упаковки: 59 мм
  • Длина упаковки: 68 мм
  • Тег: Салфетки матирующие
  • Раздел: снятие макияжа
  • Артикул 204114
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Матирующие салфетки пропитаны экстрактом японского зеленого чая, который помогает контролировать баланс кожного жира. Салфетки мгновенно избавляют от жирного блеска.

Способ применения: приложить салфетку к участку кожи, требуюущему матирования.

Состав: бумага, тальк.

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