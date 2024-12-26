Маякметалл
город: пгт Алексеевка
Район: Кинель городской округ
Адрес: Заводской проезд, 8 ст1
Индекс: 446441.0
Телефон: +7 (846) 276‒15‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mayakmetall.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк