Маякметалл

город: пгт Алексеевка

Район: Кинель городской округ

Адрес: Заводской проезд, 8 ст1

Индекс: 446441.0

Телефон: +7 (846) 276‒15‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mayakmetall.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк