Мега, строительный гипермаркет

город: Сыктывкар

Район: Сыктывкар городской округ

Адрес: Октябрьский проспект, 131/4

Индекс: 167000.0

Телефон: 8‒800‒222‒12‒40

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mega29.ru

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая химия, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Огнезащитные материалы, Огн

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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