Мега-Строй, магазин строительных и отделочных материалов
город: Черкесск
Район: Черкесский городской округ
Адрес: Подгорная улица, 51Б
Индекс: nan
Телефон: +7 (8782) 21‒57‒05
Мобильный Телефон: +7‒905‒422‒09‒52
Сайт: nan
вид деятельности: Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент, Электронагревательное оборудование, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк