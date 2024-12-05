Мега-Строй, магазин строительных и отделочных материалов

город: Черкесск

Район: Черкесский городской округ

Адрес: Подгорная улица, 51Б

Индекс: nan

Телефон: +7 (8782) 21‒57‒05

Мобильный Телефон: +7‒905‒422‒09‒52

Сайт: nan

вид деятельности: Котельное оборудование / Котлы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент, Электронагревательное оборудование, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк