МегаДом, база строительных материалов

город: Курск

Район: Курск городской округ

Адрес: Магистральная, 1/6

Индекс: 305025.0

Телефон: +7 (4712) 309‒222

Мобильный Телефон: +7‒910‒270‒42‒22

Сайт: http://megadom46.ru

вид деятельности: Аренда спецтехники, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:30, Вт: с 08:00 до 17:30, Ср: с 08:00 до 17:30, Чт: с 08:00 до 17:30, Пт: с 08:00 до 17:30, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт