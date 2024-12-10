МегаКровля, торгово-производственная компания

город: Находка

Район: Находкинский городской округ

Адрес: Сахалинская улица, 37Б

Индекс: 692914.0

Телефон: +7 (4236) 77‒22‒20

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://gryadkivl.mega27.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк