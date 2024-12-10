МегаКровля, торгово-производственная компания
город: Находка
Район: Находкинский городской округ
Адрес: Сахалинская улица, 37Б
Индекс: 692914.0
Телефон: +7 (4236) 77‒22‒20
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://gryadkivl.mega27.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк