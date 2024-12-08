МегаМет, производственный цех
город: Петропавловск-Камчатский
Район: Петропавловск-Камчатский городской округ
Адрес: проспект Победы, 79в
Индекс: 683023.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒463‒05‒77
Сайт: http://megametkam.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк