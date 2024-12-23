Мегастрой, гипермаркет

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: проспект Октября, 36

Индекс: 453100.0

Телефон: +7 (843) 299‒01‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://megastroy.com

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Аксессуары для ванных комнат, Бытовая техника, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Корпусная мебель, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Офисная мебель, Плетёная мебель / изделия, Погонажные изделия, Посуда, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Семена / Посадочный материал, Системы отопления / водос

Время работы: Круглосуточно

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

youcanchoose

Сибирский бизнес, компания по продаже кровельных, фасадных и теплоизоляционных материалов

Звезда, научно-производственное объединение

Металл Профиль, торговая компания

Компания по продаже форм для тротуарной плитки

Стройтэкс, компания

Азбука дома, компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.