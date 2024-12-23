Мегастрой, гипермаркет
город: Стерлитамак
Район: Стерлитамак городской округ
Адрес: проспект Октября, 36
Индекс: 453100.0
Телефон: +7 (843) 299‒01‒01
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://megastroy.com
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Аксессуары для ванных комнат, Бытовая техника, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Корпусная мебель, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Офисная мебель, Плетёная мебель / изделия, Погонажные изделия, Посуда, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Семена / Посадочный материал, Системы отопления / водос
Время работы: Круглосуточно
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду