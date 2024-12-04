Мегастрой, гипермаркет строительных материалов

город: Мурманск

Район: Мурманск городской округ

Адрес: Домостроительная улица, 7

Индекс: 183034.0

Телефон: 8‒800‒500‒65‒56

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://mega51.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Измерительный инструмент, Керамогранит, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Металлорежущий инструмент, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пневмоинструмент, Погонажные изделия, Порошковые краски, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Слесарно-монтажный инструмент, Строител

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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