Мегастрой, гипермаркет строительных материалов
город: Мурманск
Район: Мурманск городской округ
Адрес: Домостроительная улица, 7
Индекс: 183034.0
Телефон: 8‒800‒500‒65‒56
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mega51.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Измерительный инструмент, Керамогранит, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Металлорежущий инструмент, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пневмоинструмент, Погонажные изделия, Порошковые краски, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Слесарно-монтажный инструмент, Строител
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк