МЕГАСТРОЙ, мегамаркет строительных материалов

город: nan

Район: Ярославский район

Адрес: посёлок Красный Бор, 50

Индекс: 150518.0

Телефон: +7 (4852) 99‒01‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.megastroy-yar.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк