Мегастрой, торговый центр

город: Уссурийск

Район: Уссурийский городской округ

Адрес: улица Степана Разина, 1а

Индекс: 692509.0

Телефон: +7 (4234) 38‒07‒08

Мобильный Телефон: +7‒908‒979‒69‒78

Сайт: http://dtservice.ru

вид деятельности: Бензоинструмент, Входные двери, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электронагревательное оборудование

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк