Мегавол, служба установки офисных стеклянных перегородок

город: Москва

Район: nan

Адрес: Волгоградский проспект, 47

Индекс: 109316.0

Телефон: +7 (495) 150‒03‒75

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://megawall.ru

вид деятельности: Входные двери, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком