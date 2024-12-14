Мегавол, служба установки офисных стеклянных перегородок
город: Москва
Район: nan
Адрес: Волгоградский проспект, 47
Индекс: 109316.0
Телефон: +7 (495) 150‒03‒75
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://megawall.ru
вид деятельности: Входные двери, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком