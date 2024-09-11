Мелания Трамп сделала неожиданное заявление
10 сентября экс-первая леди США выпустила видеообращение, сообщает Zakon.kz.
Мелания прервала долгое молчание после покушения на ее мужа Дональда Трампа. В видеоролике, которое она разместила на своих страницах в соцсетях, супруга кандидата в президенты США сделала неоднозначное заявление.
«В этой истории, безусловно, есть что-то еще. И мы должны раскрыть правду», – подчеркнула Мелания Трамп.
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Между тем 11 сентября в США прошли дебаты Трампа и Харрис.