Меланию Трамп заподозрили в чувствах к Илону Маску

Меланию Трамп заподозрили в чувствах к Илону Маску

Мелании Трамп, жене избранного президента США Дональда Трампа, понравился бизнесмен Илон Маск. СМИ США подозревают ее в симпатии к нему, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, будущая первая леди – «большая поклонница» предпринимателя, и ей нравится, когда он находится рядом.

При этом супруга Трампа «стала чаще появляться на публике» с тех пор, как Маск начал активно выступать на митингах в поддержку республиканца.

5 ноября бизнесмен прибыл в резиденцию избранного президента Мар-а-Лаго во Флориде и с тех пор находится там. При этом сам Трамп «поддразнивает» Маска тем, что он «злоупотребил гостеприимством».

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