Мельников, строймаркет
город: Батайск
Район: Батайск городской округ
Адрес: улица Максима Горького, 370
Индекс: 346880.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒938‒122‒04‒44
Сайт: http://melnikov-market.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт