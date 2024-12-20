Мельников, строймаркет

город: Батайск

Район: Батайск городской округ

Адрес: улица Максима Горького, 370

Индекс: 346880.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒938‒122‒04‒44

Сайт: http://melnikov-market.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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