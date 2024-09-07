Мемориал Елизаветы II появится в пешей доступности от Букингемского дворца

Новый национальный мемориал в честь покойной королевы Елизаветы II нашел свое будущее место. Он появится в пешей доступности от Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 7 сентября британское правительство заявило, что мемориал будет установлен в лондонском парке Сент-Джеймс, который имеет «историческое и конституционное значение и личную связь с покойным монархом».

«Мемориал призван стать не только достойным памятником, но и местом для размышлений и общения, а его масштаб и амбиции будут соответствовать влиянию королевы Елизаветы II на жизнь страны, Содружества и, конечно же, всего мира», – говорится в заявлении правительства.

Место для мемориала находится недалеко от церемониального маршрута The Mall и Букингемского дворца, дома ее сына короля Карла III. Также недалеко находятся статуи родителей покойного монарха, короля Георга VI и королевы Елизаветы, королевы-матери.

Расположение также означает, что туристам, посещающим Букингемский дворец, придется всего лишь немного пройти пешком, чтобы увидеть памятник, посвященный самому долгоправящему монарху Великобритании.