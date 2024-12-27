Мерсаль, интерьерный салон
город: Кострома
Район: Кострома городской округ
Адрес: Сутырина, 3
Индекс: 156009.0
Телефон: +7 (4942) 502‒387
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://mersal.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Ремонт / отделка помещений, Светотехника, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:30 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду