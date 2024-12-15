Месталь
город: Сургут
Район: Сургут городской округ
Адрес: улица Щепёткина, 37
Индекс: 628403.0
Телефон: +7 (3462) 64‒10‒08
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк, Оплата эл. кошельком