Металекс, оптово-розничная компания
город: Ангарск
Район: Ангарский городской округ
Адрес: 120-й квартал, ст31
Индекс: 665806.0
Телефон: +7 (3955) 52‒47‒77
Мобильный Телефон: +7‒950‒058‒47‒47
Сайт: http://metalex38.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк