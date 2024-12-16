Металекс, оптово-розничная компания

город: Ангарск

Район: Ангарский городской округ

Адрес: 120-й квартал, ст31

Индекс: 665806.0

Телефон: +7 (3955) 52‒47‒77

Мобильный Телефон: +7‒950‒058‒47‒47

Сайт: http://metalex38.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк