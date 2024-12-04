Металл-Ф, компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Хлебозаводская, 30а

Индекс: 614025.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒367‒74‒64

Сайт: http://metall-f.pulscen.ru

вид деятельности: Металлоизделия, Полимерная порошковая окраска, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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