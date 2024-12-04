Металл-Ф, компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: Хлебозаводская, 30а
Индекс: 614025.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒367‒74‒64
Сайт: http://metall-f.pulscen.ru
вид деятельности: Металлоизделия, Полимерная порошковая окраска, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк