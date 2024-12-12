Металл Групп, производственная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Горпищекомбинатовская, 2
Индекс: 625049.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒982‒908‒00‒80
Сайт: http://xn--c1arkads.xn--p1ai
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду