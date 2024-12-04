Металл-Хауз, торгово-производственная компания

город: Артем

Район: Артёмовский городской округ

Адрес: улица Фрунзе, 27 ст15

Индекс: 692756.0

Телефон: +7 (423) 295‒32‒05

Мобильный Телефон: +7‒908‒995‒32‒05

Сайт: http://metal-house.net

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Металлоизделия, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк