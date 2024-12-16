Металл+, магазин строительных материалов

город: Салехард

Район: Салехард городской округ

Адрес: Обская улица, 32

Индекс: nan

Телефон: +7 (34922) 4‒32‒44

Мобильный Телефон: +7‒912‒046‒26‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Погонажные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:30 до 13:30, Вт: с 09:30 до 13:30, Ср: с 09:30 до 13:30, Чт: с 09:30 до 13:30, Пт: с 09:30 до 13:30, Сб: с 09:30 до 13:30, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк