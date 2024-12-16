Металл+, магазин строительных материалов
город: Салехард
Район: Салехард городской округ
Адрес: Обская улица, 32
Индекс: nan
Телефон: +7 (34922) 4‒32‒44
Мобильный Телефон: +7‒912‒046‒26‒00
Сайт: nan
вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Погонажные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:30 до 13:30, Вт: с 09:30 до 13:30, Ср: с 09:30 до 13:30, Чт: с 09:30 до 13:30, Пт: с 09:30 до 13:30, Сб: с 09:30 до 13:30, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк