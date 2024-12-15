Металл мастер, компания по производству доборных изделий для кровли и фасада
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Суворова, 73 ст9
Индекс: 680015.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒209‒69‒62
Сайт: http://metallmasterkhv.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты