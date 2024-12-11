Металл момент, офис продаж

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: улица Сердобольская, 65

Индекс: 197342.0

Телефон: 8‒800‒707‒76‒94

Мобильный Телефон: +7‒931‒367‒23‒37

Сайт: http://metallmoment.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нержавеющий металлопрокат, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 07:30 до 23:00, Вт: с 07:30 до 23:00, Ср: с 07:30 до 23:00, Чт: с 07:30 до 23:00, Пт: с 07:30 до 23:00, Сб: с 11:00 до 19:00, Вс: с 11:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк