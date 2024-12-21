Металл престиж, торгово-производственная компания
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Железнодорожная 2-я, 66в
Индекс: 664005.0
Телефон: +7 (3952) 65‒48‒14
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.metall-prestig.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Промышленное строительство, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк