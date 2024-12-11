Металл Профиль, компания-поставщик кровельных и фасадных материалов из стали

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Большая, 367/1

Индекс: 630032.0

Телефон: +7 (383) 388‒85‒84

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://novosibirsk.metallprofil.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду