Металл Профиль, компания-поставщик кровельных и фасадных материалов из стали
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: улица Герцена, 61/1
Индекс: 634021.0
Телефон: +7 (3822) 48‒89‒65
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tomsk.metallprofil.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду