Металл Профиль, компания-поставщик кровельных и фасадных материалов из стали

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: улица Герцена, 61/1

Индекс: 634021.0

Телефон: +7 (3822) 48‒89‒65

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tomsk.metallprofil.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду