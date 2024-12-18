Металл профиль, компания-поставщик кровельных и фасадных материалов из стали
город: Рязань
Район: Рязань городской округ
Адрес: Куйбышевское шоссе, 43
Индекс: 390047.0
Телефон: +7 (4912) 57‒63‒43
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://ryazan.metallprofil.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата через приложение