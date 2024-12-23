Металл Профиль, официальный дилер

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Некрасова, 30/1

Индекс: 654033.0

Телефон: +7 (3843) 99‒44‒45

Мобильный Телефон: +7‒913‒133‒95‒30

Сайт: http://www.metallprofil.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду