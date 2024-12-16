Металл профиль, торговая компания
город: Волжский
Район: Волжский городской округ
Адрес: проезд 1-й Индустриальный, 18я/1
Индекс: 404130.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒313‒66‒16
Сайт: http://metallkrovlya.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты